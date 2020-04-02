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17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Коми объявил об отставке

Глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», — сказал он.

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Он также поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и попросил прощения у жителей республики за то, что некоторые планы ему так и не удалось реализовать.

Гапликов заступил на пост главы республики в 2016 году.

Ранее, 2 апреля, губернатор Архангельской области Игорь Орлов также объявил об отставке.

«Я очень благодарен всем, кто со мной работал. Благодарен жителям Архангельской области, кто доверил мне в свое время и дал возможность возглавлять регион», — сказал он журналистам, подчеркнув, что работал во благо области.

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