17:34 (мск), источник: ТАСС
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное
Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.
Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии — безусловный приоритет властей, сказал он.
Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов.
Президент также поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок, соответствующий указ приводит
Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не пройден.
Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски.
По словам Путина, переломить ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удается. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.