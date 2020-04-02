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17:34 (мск), источник: ТАСС

Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано962 977 +77 290
Скончалось49 180 +4 964
Выздоровело202 935 +17 458
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 02.04

Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

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Сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии — безусловный приоритет властей, сказал он.

Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов.

Местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, когда вводить режим для борьбы с коронавирусом.

Президент также поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил всех, кто соблюдает рекомендации по профилактике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в мире и в России еще не пройден.

Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в ситуации с коронавирусом, это позволяет снизить риски.

По словам Путина, переломить ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удается. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в детских учреждениях. Он считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих действий против коронавируса.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
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