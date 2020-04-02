Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации. Весь апрель будет нерабочим с сохранением зарплаты. Руководители регионов также получат дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с коронавирусом, подходящих именно для их территорий, вот они:
В своем обращении президент пояснил, что угроза коронавируса сохраняется и пик эпидемии ни в мире, ни в России еще не пройден. Ситуация в регионах складывается
В России, по данным на 2 апреля, зафиксировано 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 76 регионах страны, большинство из них — в Москве: 2475. Число погибших выросло до 30, вылечившихся — до 235.
Александра Чунова, Бэла Ляув