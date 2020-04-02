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18:38 (мск), источник: Ведомости

Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом

Они получили право закрывать любые организации и ограничивать передвижение не только людей, но и транспорта.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:10 MSK, 02.04
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Президент России Владимир Путин подписал указ по итогам своего обращения к нации. Весь апрель будет нерабочим с сохранением зарплаты. Руководители регионов также получат дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с коронавирусом, подходящих именно для их территорий, вот они:

  • Руководители регионов смогут на своих территориях ограничивать передвижения граждан и транспорта, в том числе личного, за исключением транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.
  • Также власти регионов получат право приостанавливать работу всех предприятий независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.
  • Некоторые предприятия и компании продолжат работу, например, банки, аптеки, больницы и поликлиники, а также организации, «выполняющие неотложные работы». Губернаторы смогут дополнять этот список по своему усмотрению.
  • Решение о режиме работы системообразующих, научных и образовательных организаций власти регионов должны согласовывать с правительством.
  • Федеральные и региональные ведомства, а также СМИ должны определить списки сотрудников, которые продолжат работу.

В своем обращении президент пояснил, что угроза коронавируса сохраняется и пик эпидемии ни в мире, ни в России еще не пройден. Ситуация в регионах складывается по-разному, отметил Путин, поэтому жесткость ограничений должна зависеть от того, как распространяется коронавирус на той или иной территории. Отдельно он обратил внимание, что ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удалось переломить, несмотря на принимаемые меры.

В России, по данным на 2 апреля, зафиксировано 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 76 регионах страны, большинство из них — в Москве: 2475. Число погибших выросло до 30, вылечившихся — до 235.

Александра Чунова, Бэла Ляув

Путин расширил полномочия регионов в борьбе с коронавирусом
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19:04 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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