В Кремле опровергли слова Трампа о беседе Путина с саудовским принцем

Ранее Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот с Путиным о цене на нефть.
«Нет. Не было такого разговора», — заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос, был ли у президента РФ такой телефонный разговор.
Путин днем ранее на совещании с правительством рассказал, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит. Он отметил, что американцев «это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание».