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18:14 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле опровергли слова Трампа о беседе Путина с саудовским принцем

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента РФ Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии, такого разговора не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот с Путиным о цене на нефть.

«Нет. Не было такого разговора», — заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос, был ли у президента РФ такой телефонный разговор.

Путин днем ранее на совещании с правительством рассказал, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит. Он отметил, что американцев «это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание».

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