18:12 (мск), источник: РИА Новости
Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
«Я только что разговаривал со своим другом МБС (Мохаммедом бен Салманом), наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Владимиром Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 млн баррелей, а может быть — существенно больше. Если это произойдет, это будет замечательно для нефтегазовой промышленности!» — написал Трамп в Twitter.