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20:06 (мск), источник: РИА Новости

Владимир Уйба стал врио главы Коми

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«В связи с заявлением Главы Республики Коми Гапликова С. А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом “в” пункта 1 и подпунктом “а” пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” постановляю: Принять отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Путин назначил замминистра здравоохранения Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.

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