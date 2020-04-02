20:06 (мск), источник: РИА Новости
Владимир Уйба стал врио главы Коми
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова, сообщает
«В связи с заявлением Главы Республики Коми Гапликова С. А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом “в” пункта 1 и подпунктом “а” пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” постановляю: Принять отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Путин назначил замминистра здравоохранения Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.