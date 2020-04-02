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21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом. По его словам, в Москве знают заказчиков «русофобской кампании». С аналогичным заявлением выступила сегодня, 2 апреля, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:24 MSK, 02.04
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

На прошлой неделе в статье La Stampa сообщалось, что «80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии» и это не более чем предлог для того, чтобы российские военные могли беспрепятственно осуществлять разведывательную миссию на территории страны—члена НАТО. Издание также назвало российских врачей и эпидемиологов «специалистами биологических войн». Публикация в газете стала комментарием к новости о прибытии в Италию 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.

«Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен Холодной войны, ссылаясь на некие мнения анонимных высокопоставленных источников», — сказал Игорь Конашенков.

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Он заявил, что в противовес «натужным спекуляциям» российские эпидемиологи вместе с итальянскими коллегами круглые сутки «уничтожают COVID-19 в 65 домах престарелых в Бергамо», а военные медики разворачивают отделения интенсивной терапии в новом полевом лагере. «Цели российской миссии 2020 года в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты. Это бескорыстная помощь итальянскому народу», — подчеркнул генерал-майор. Он также добавил, что в реализации этой «благородной миссии» никакие нападки не заставят Россию свернуть от цели.

Публикацию La Stampa прокомментировала сегодня и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это просто прямая клевета», — сказала она. Она также назвала фальшивкой информацию издания «о якобы секвестированном Россией грузе». «Реагируя на этот вброс, удалось установить и посредника — зарегистрированную в Лондоне компанию, представитель которой категорически отказался предоставить какую-либо информацию об этой сделке и ответить на соответствующие вопросы, в том числе относительно местонахождения, стоимости и характеристик груза, а также его отправителя и получателя», — сообщила представитель МИДа.

По ее словам, в результате разбирательств выяснилось, что «речь идет о чисто коммерческой операции, которую некие иностранные структуры пытались организовать по непрозрачной схеме», и российские власти не имеют к ней никакого отношения.
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Марианна Беленькая

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