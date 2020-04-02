Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии

На прошлой неделе в статье La Stampa сообщалось, что «80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии» и это не более чем предлог для того, чтобы российские военные могли беспрепятственно осуществлять разведывательную миссию на территории страны—члена НАТО. Издание также назвало российских врачей и эпидемиологов «специалистами биологических войн». Публикация в газете стала комментарием к новости о прибытии в Италию 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили восемь
«Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен Холодной войны, ссылаясь на некие мнения анонимных высокопоставленных источников», — сказал Игорь Конашенков.
Он заявил, что в противовес «натужным спекуляциям» российские эпидемиологи вместе с итальянскими коллегами круглые сутки «уничтожают COVID-19 в 65 домах престарелых в Бергамо», а военные медики разворачивают отделения интенсивной терапии в новом полевом лагере. «Цели российской миссии 2020 года в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты. Это бескорыстная помощь итальянскому народу», — подчеркнул
Публикацию La Stampa прокомментировала сегодня и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это просто прямая клевета», — сказала она. Она также назвала фальшивкой информацию издания «о якобы секвестированном Россией грузе». «Реагируя на этот вброс, удалось установить и посредника — зарегистрированную в Лондоне компанию, представитель которой категорически отказался предоставить
Марианна Беленькая