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01:48 (мск), источник: Интерфакс

Трамп опробовал на себе «пятиминутный» тест на коронавирус

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он из интереса сдал новый быстрый тест на наличие коронавируса COVID-19, и анализы не выявили наличие этого вируса у президента.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 03.04
Источник: Getty Images/AFP

«Буквально я потратил одну минуту на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 — 15 минут (на результаты — ИФ) — я занялся работой, я не дожидался их… они сказали: у президента отрицательный анализ на наличие COVID-19», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

«Это второй раз (со сдачей анализов — ИФ). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал дважды, и второй раз был намного приятнее», — отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.

Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен от пяти до 15 минут.

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