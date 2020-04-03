Почти 500 граждан КНДР находятся на карантине из-за COVID-19

«Карантинные меры были сняты строго под руководством Государственного комитета по чрезвычайному контролю заболеваний. В настоящее время около 500 человек остаются на карантине по всей стране», — сообщило северокорейское агентство.
На прошлой неделе северокорейские СМИ сообщали, что около 2 тыс. 280 граждан Северной Кореи и два иностранца остаются в изоляции в КНДР.
Отмечается, что недавно в КНДР было созвано совещание для обзора общенациональных усилий по борьбе с вирусом.
«В ходе встречи было подчеркнуто, что государственная система экстренного контроля заболеваний должна сохраняться до тех пор, пока вирусное заболевание полностью не исчезнет в глобальном масштабе, и что профилактическая работа должна быть усилена при согласовании действий всего общества и всех граждан», — говорится в сообщении.
С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения.
Существуют предположения, что Север, возможно, замалчивает вспышку нового типа коронавируса и остро нуждается в помощи извне, чтобы остановить его распространение.
В конце января
В феврале срок карантина для иностранцев, граждан КНДР, побывавших за границей, и тех, кто контактировал с такими людьми, продлили до 30 дней.