09:05 (мск), источник: ТАСС
Минздрав подготовил проект приказа о временном порядке госпитализации
Плановая госпитализация теперь должна осуществляться «исключительно по направлению врача медицинской организации»
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект приказа временного порядка плановой госпитализации по направлению врача в условиях реализации в РФ противоэпидемических мер
Ранее 31 марта на сайте правительства было опубликовано поручение
«Минздрав России подготовил проект приказа», — сообщили в министерстве, уточнив, что документ будет направлен на согласование в Минюст в ближайшее время.
Новый временный порядок госпитализации необходим для того, чтобы скоординировать работу медицинских организаций с учетом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции граждан. Ограничения на перемещения граждан вводят повсеместно.
Первой стала Москва, где сосредоточено наибольшее в РФ число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. С 30 марта москвичам рекомендуется не выходить из дома без необходимости, по возможности перейти на удаленную работу, а при посещения общественных мест соблюдать дистанцию 1−2 метра с другими людьми. Вслед за Москвой режим самоизоляции ввели уже практически все регионы РФ.