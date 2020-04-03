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09:05 (мск), источник: ТАСС

Минздрав подготовил проект приказа о временном порядке госпитализации

Плановая госпитализация теперь должна осуществляться «исключительно по направлению врача медицинской организации» из-за напряженной эпидемической обстановки.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:22 MSK, 03.04
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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект приказа временного порядка плановой госпитализации по направлению врача в условиях реализации в РФ противоэпидемических мер из-за распространения коронавирусной инфекции. В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Минюст. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

Ранее 31 марта на сайте правительства было опубликовано поручение премьер-министра Михаила Мишустина Минздраву России и Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). Согласно поручению, ведомства должны разработать и представить новый временный порядок плановой госпитализации «исключительно по направлению врача медицинской организации» в условиях напряженной эпидемической обстановки из-за коронавирусной инфекции.

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«Минздрав России подготовил проект приказа», — сообщили в министерстве, уточнив, что документ будет направлен на согласование в Минюст в ближайшее время.

Новый временный порядок госпитализации необходим для того, чтобы скоординировать работу медицинских организаций с учетом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции граждан. Ограничения на перемещения граждан вводят повсеместно.

Первой стала Москва, где сосредоточено наибольшее в РФ число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. С 30 марта москвичам рекомендуется не выходить из дома без необходимости, по возможности перейти на удаленную работу, а при посещения общественных мест соблюдать дистанцию 1−2 метра с другими людьми. Вслед за Москвой режим самоизоляции ввели уже практически все регионы РФ.

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Источник:©Аргументы и факты
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