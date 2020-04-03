Твиты Трампа взвинтили цены на нефть

Котировки марки Brent взлетели до 36 долларов за баррель после сообщений Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии. Президент США написал, что Россия и Саудовская Аравия сократят производство на 10 млн баррелей.
Позже в ходе пресс-конференции Трамп отметил, что полной уверенности в сделке у него нет, но Вашингтон надеется на скорую договоренность между Москвой и Эр-Риядом. Кремль опроверг факт таких переговоров.
Затем нефтяные котировки опустились ниже 30 долларов за баррель. Но и эта цена на 16% выше, чем была утром того же дня.
Твиты Трампа уже стали особым явлением на рынке. Новая порция твит-интервенций появилась как нельзя кстати — минут через 30 после того, как российский президент в своем обращении сказал о продлении нерабочих дней в России до конца апреля. Бизнес еще не успел просчитать последствия, как вдруг — взлет нефтяных котировок на 50% и укрепление рубля.
А ведь 1 апреля прекратила действовать сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Более трех лет она позволяла удерживать цены на уровне 50 долларов за баррель и выше. Почти месяц назад в Вене партнерам не удалось договориться — и вот цены начала 2000-х стали новой реальностью.
Как такие цены скажутся на российском бюджете? Некоторые расчеты хоть и есть, но они делались до начала этого кризиса, пандемии коронавируса и всемирного карантина. Упала ведь не только цена на нефть — ситуация в корне поменялась с точки зрения как доходов, так и расходов бюджета, говорит директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Сегодня есть основание опасаться провала доходов по ненефтяным статьям, может быть, даже значительно больше, чем по непосредственно нефтяным статьям. Хотя для российского бюджета, конечно, важно, какова цена на нефть, это станет чувствительным только через несколько месяцев».
Сейчас мы, по сути, получаем доходы по ценам начала года. Удар придется по бюджету в летний период, когда мы получим экономические последствия карантина с одной стороны, а другой стороны, действительно низкие цены на нефть достигнут продажных операций. Тогда мы действительно почувствуем, что нефть продается меньше и по более низким ценам.
Олег Буклемишев директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ
В бюджет заложена цена на нефть 42,4 доллара за баррель. Если в среднем за год она будет 30 долларов и курс 75 рублей за доллар, то выпадающие нефтегазовые доходы составят 2 трлн рублей, подсчитали аналитики Газпромбанка. Уменьшение цены на 1 доллар снижает эти доходы на 2 млрд долларов. Стоимость Urals 2 апреля даже после твитов Трампа была 19 долларов за баррель.
Если предположить, что из-за низкого спроса цена так и останется на этих уровнях до конца года, то по формуле получится, что бюджет недополучит 4 трлн рублей.
Правда, кое-что должны будут компенсировать нефтяные компании. Когда цены высокие, им доплачивают, чтобы они не только экспортировали, но и оставляли нефть для внутреннего рынка. А при низких ценах включается механизм демпфера, когда нефтяные компании доплачивают в бюджет. При среднегодовой цене 33 доллара они должны будут перечислить больше 8 млрд долларов — около 650 млрд рублей по текущему курсу. А если будет 20 долларов, то еще больше. Вот только смогут ли нефтяные компании заплатить в условиях низкого спроса и низких цен? Комментирует Олег Буклемишев:
В этом абсолютно нет никакой уверенности по той причине, что при ценах на нефть 60 долларов чуть ли не половина добываемой в стране нефти субсидировалась. Поэтому что сейчас будет происходить, совершенно не понятно. Тем более что вступают в действие не только ценовые, но и количественные факторы.
В том, что бюджет будет дефицитный, экономисты уже не сомневаются. Вопрос только в том, будет ли он исчисляться сотнями миллиардов или же триллионами рублей.
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться на следующей неделе, сообщил ТАСС источник, принимающий участие в подготовительном процессе.
Financial Times пишет, что американские нефтяники лоббируют санкции против Саудовской Аравии и России. К работе они привлекли бывшего министра энергетики США Рика Перри. Как сообщает издание, среди инициатив — блокирование поставок саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco НПЗ в США, введение пошлин на импортную нефть и введение новых санкций против российского ТЭК. В пятницу, 3 апреля, президент Дональд Трамп проведет встречу с руководителями сланцевых нефтяных компаний.