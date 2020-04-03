Путин дал поручения правительству и регионам в связи с коронавирусом

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19); формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и
Президент также поручил:
В России зарегистрировано 4149 случаев заражения COVID-19, умерло 34 человека. 2 апреля президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней