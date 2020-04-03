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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин дал поручения правительству и регионам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. В частности, он поручил правительству и регионам обеспечить нужное число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом COVID-19, сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем.

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Коронавирус COVID-19
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Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 018 948 +76 999
Скончалось53 211 +5 689
Выздоровело212 357 +16 428
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 03.04
Источник: Reuters

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19); формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений.

Президент также поручил:

  • снабдить медперсонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работы с заболевшими;.
  • создать новые тест-системы для диагностики коронавируса и вакцины для его профилактики;.
  • принять меры по преодолению экономических последствий эпидемии, в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, сбалансированности бюджетов регионов, по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса;.
  • разработать программу по развитию жилищного строительства и ипотеки (до 1 мая);.
  • представить предложения по упрощению госрегистрации прав на недвижимость (до 1 сентября).

В России зарегистрировано 4149 случаев заражения COVID-19, умерло 34 человека. 2 апреля президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней из-за коронавируса до конца месяца.

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2 апреля© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:00 MSK, 03.04
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