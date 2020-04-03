Россия 11 военными рейсами перебросит в Сербию специалистов и технику

Самолеты доставят в Сербию 87 военнослужащих, включая военных медиков,
Отправка российских военных специалистов и техники в Сербию начнется 3 апреля, заявили в Минобороны РФ.
По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Сербии. На военном аэродроме «Чкаловский» уже подготовлены самолеты Ил-76 ВКС России. К вылету готовы восемь
О том, что Россия поможет Сербии в борьбе с коронавирусом, стало известно накануне после телефонного разговора президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.
1 апреля российский
В марте в Италию, где складывается самая тяжелая в Европе ситуация с коронавирусом, самолеты Минобороны России перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
В четверг Минобороны РФ сообщило, что российскими военными
В России число заболевших коронавирусом перевалило за 4 тыс., 601 новый случай отмечен за последние сутки. Умерли 34 человека, у которых был диагностирован коронавирус.