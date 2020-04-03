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14:02 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле назвали беспрецедентной сложившуюся в экономике ситуацию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Кремлю известно о разных сценариях изменения ситуации в экономике в связи с коронавирусом, включая самые пессимистические, меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; нынешнюю экономическую ситуацию представитель Владимира Путина назвал «беспрецедентной».

Коронавирус COVID-19
15:14 (мск)ЦБ назвал меры поддержки в связи с коронавирусом
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:12 MSK, 03.04
Источник: Reuters

«Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки», — сказал Песков журналистам в пятницу.

Бизнес сможет воспользоваться поддержкой властей в условиях пандемии уже на днях.

Пресс-секретарь также рассказал, что система выдачи льготных кредитов предприятиям в качестве поддержки в период ситуации с коронавирусом, как ожидают в Кремле, уже на днях заработает в полной мере.

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«Бизнес может воспользоваться той поддержкой, которая ранее была озвучена правительством. Бизнес может оформить соответствующие льготные кредиты в банках. Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы, были обращения в банки. Там еще не совсем система налажена, но вчера были первые сутки после этого, что вполне оправданно», — сказал Песков.

Предприниматели могут также воспользоваться другими мерами поддержки, которые были озвучены, отметил он. «Я еще раз повторяю, что ситуация ежечасно мониторится и рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки, в зависимости от того, по какому сценарию эта ситуация будет развиваться», — заявил Песков.

На вопрос, почему во вчерашнем послании президента не прозвучали меры поддержки бизнеса, пресс-секретарь ответил: «Потому что неделю тому назад был озвучен пакет мер по поддержке бизнеса. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально. Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер».

«Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться, согласитесь, что это логично», — отметил пресс-секретарь президента.

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Путин: Чем жестче меры для борьбы с коронавирусом, тем период ограничений короче
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26 марта© Ньюстюб
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