В Кремле назвали беспрецедентной сложившуюся в экономике ситуацию

«Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки», — сказал Песков журналистам в пятницу.
«Бизнес может воспользоваться той поддержкой, которая ранее была озвучена правительством. Бизнес может оформить соответствующие льготные кредиты в банках. Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы, были обращения в банки. Там еще не совсем система налажена, но вчера были первые сутки после этого, что вполне оправданно», — сказал Песков.
Предприниматели могут также воспользоваться другими мерами поддержки, которые были озвучены, отметил он. «Я еще раз повторяю, что ситуация ежечасно мониторится и рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки, в зависимости от того, по какому сценарию эта ситуация будет развиваться», — заявил Песков.
На вопрос, почему во вчерашнем послании президента не прозвучали меры поддержки бизнеса,
«Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который только буквально накануне стал реализовываться, согласитесь, что это логично», — отметил