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16:23 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В России самые жесткие ограничительные меры в связи с коронавирусом приняты в Москве и области, однако вводить одинаковые меры во всей стране не имеет смысла, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Выздоровело218 864 +16 136
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
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«По Москве и Московской приняты, пожалуй, наиболее жесткие решения. Понятно почему: половина всех пассажиров, приезжающих в страну, проехали через Москву. Огромное количество москвичей сами побывали за границей и вернулись. Речь идет не о тысячах, а о десятках тысяч людей — это группа риска», — сказал мэр.

По его словам, «естественно и динамика заражения самая высокая в Москве». «Поэтому мы должны принимать самые жесткие меры. Они приняты и на текущей неделе, и продлены до конца месяца», — сказал он в интервью Первому каналу в пятницу.

«Мы делаем все, чтобы не разрушить экономику. С другой стороны, мы должны сглаживать пики распространения инфекции», — заявил мэр.

По его словам, в последние дни развернулась дискуссия, почему решения из-за коронавируса одинаково не распространены на всю страну, и отдельные регионы принимают свои решения.

Нельзя сравнивать ситуацию в Москве и в каком-то сибирском поселке, Чукотку и Калининград, и Сочи с домами отдыха. У каждого своя ситуация, страна огромная. Мы не Бельгия, не Швейцария, и даже не Германия, у нас колоссальная территория.
Сергей Собянин
мэр Москвы 

В такой ситуации, по его словам, необходимо ориентироваться на уровень потенциальной опасности.

«Поэтому сплошное одинаковое решение на всех территориях бессмысленно, мы еще и экономику прихлопнем и создадим огромное количество безработных там, где этого не надо было делать. И сегодня все регионы принимают решения по самоизоляции, ограничительные меры исходя из той ситуации, которая реально у них складывается», — отметил Собянин.

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По его словам, решения, принимаемые регионами, во многом вводятся по предписанию главных санитарных врачей. «Все эти решения происходят не спонтанно, а с учетом рекомендаций или даже приказов вот этой вертикали санитарных врачей. Плюс к тому — конкретные решения, связанные с работой конкретные предприятий, либо с работой системы образования, они принимаются после консультаций с правительством РФ, с оперативным штабом», — сказал глава города.

Он также напомнил, что как минимум два раза в неделю проводятся селекторные совещания с регионами, где эти меры подробно обсуждаются. «И сегодня такое селекторное совещание проведено под руководством председателя правительства. Так что говорить о том, что какая-то вакханалия наступила и каждый лепит что попало — это не соответствует действительности абсолютно. Решения, принятые президентом, своевременные и точные», — добавил Собянин.

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