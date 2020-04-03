Призыв прекратить конфликты на фоне COVID-19 поддержали около 70 стран

С таким призывом Гутерреш выступил в конце марта.
«Призыв поддержали… на сегодняшний день около 70
Он указал, что за пандемией коронавируса следуют глубокие социальные, экономические и политические последствия, в том числе связанные с международным миром и безопасностью.
«Мы видим это, например, в том, что касается переноса выборов или ограничения возможности голосовать, постоянных ограничений на передвижение, роста безработицы», — отметил Гутерреш.
Кроме того, по его мнению, террористические или экстремистские группы могут воспользоваться неопределенностью, вызванной распространением пандемии.