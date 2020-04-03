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18:09 (мск), источник: РИА Новости

Призыв прекратить конфликты на фоне COVID-19 поддержали около 70 стран

ООН, 3 апр — РИА Новости. Призыв прекратить боевые действия во всех конфликта в мире на фоне общей угрозы коронавируса поддержали примерно 70 государств, заявил в ходе брифинга по видеосвязи генсек ООН Антониу Гутерреш.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 041 126 +75 880
Скончалось55 132 +5 896
Выздоровело221 262 +18 255
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:42 MSK, 03.04
Источник: AP 2020

С таким призывом Гутерреш выступил в конце марта.

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«Призыв поддержали… на сегодняшний день около 70 государств-членов (ООН — ред.), региональные партнеры, неправительственные субъекты и организации гражданского общества совместно со всеми посланниками мира ООН», — сказал Гутерреш.

Он указал, что за пандемией коронавируса следуют глубокие социальные, экономические и политические последствия, в том числе связанные с международным миром и безопасностью.

«Мы видим это, например, в том, что касается переноса выборов или ограничения возможности голосовать, постоянных ограничений на передвижение, роста безработицы», — отметил Гутерреш.

Кроме того, по его мнению, террористические или экстремистские группы могут воспользоваться неопределенностью, вызванной распространением пандемии.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:42 MSK, 03.04
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