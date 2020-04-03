Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Закон разрешает дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.
Как отметили авторы документа, это решение необходимо было в условиях режима самоизоляции.
Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом.
Кроме того, правительство получило право вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.
До принятия документа фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.
При этом закон запрещает онлайн-продажу лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.
Закон вступил в силу с момента публикации.