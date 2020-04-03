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19:33 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:52 MSK, 03.04
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Закон разрешает дистанционное приобретение рецептурных препаратов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Как отметили авторы документа, это решение необходимо было в условиях режима самоизоляции.

Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом.
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Если сидишь дома

Кроме того, правительство получило право вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.

До принятия документа фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

При этом закон запрещает онлайн-продажу лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.

Закон вступил в силу с момента публикации.

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Президент разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств
Во время загрузки произошла ошибка.
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Источник:©Аргументы и факты
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