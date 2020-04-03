Путин назвал условие сокращения добычи нефти

Ожидается, что на встрече представителей ОПЕК+, запланированной на 6 апреля в формате видеоконференции, альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки.
«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», — сказал Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных энергорынках.
«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски. И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — добавил президент.
Мировые цены на нефть обвалились на 25% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с начала марта нефть марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель, а WTI — ниже 20 долларов.
С 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого из участников прежнего альянса нет. Впрочем, теперь нефтяные цены стали бурно расти, в том числе на новости об обсуждении 6 апреля.