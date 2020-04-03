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20:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал условие сокращения добычи нефти

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия допускает сокращение добычи нефти в объеме порядка 10 миллионов баррелей в сутки, однако это должно происходить «по‑партнерски», заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

Ожидается, что на встрече представителей ОПЕК+, запланированной на 6 апреля в формате видеоконференции, альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», — сказал Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных энергорынках.

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«Конечно, это все должно происходить по‑партнерски. И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — добавил президент.

Мировые цены на нефть обвалились на 25% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с начала марта нефть марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель, а WTI — ниже 20 долларов.

С 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого из участников прежнего альянса нет. Впрочем, теперь нефтяные цены стали бурно расти, в том числе на новости об обсуждении 6 апреля.

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