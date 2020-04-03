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20:34 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 03.04
Источник: Reuters

Документ оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП. Совет Федерации одобрил его на внеочередном заседании в четверг, 2 апреля.

В соответствии с принятыми нормами заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Заемщик может обратиться в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.
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Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов, а заемщик может представить эти документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. Если он не успеет этого сделать в течение 90 дней, то вступает в силу договор, который действовал до предоставления кредитных каникул. Кредитная организация должна рассмотреть соответствующее обращение в течение пяти дней, при этом заемщик может обратиться в организацию как способами, которые уже прописаны в договоре кредита (займа), так и по телефону.

В требовании заемщика может предусматриваться приостановление исполнения им своих обязательств либо уменьшение размера платежей в течение льготного периода (срока, определенного заемщиком). В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за просрочку уплаты основного долга или процентов, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору и обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства по соответствующему кредитному договору, а также обращение с требованием к поручителю (гаранту).

Суммы процентов, неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий кредитного договора, не уплаченные заемщиком до установления льготного периода, фиксируются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством.
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По словам главы профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, в период кредитных каникул начисление процентов по потребительским кредитам будет осуществляться по ставке, равной двум третям от среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам.

Также закон устанавливает порядок предоставления льготного периода для исполнения обязательств по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, определенных правительством РФ. После установления льготного периода приостанавливается предоставление кредитором денег заемщику на весь срок действия льготного периода. При этом у заемщика будет право в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие льготного периода.

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