01:13 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США
«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — отметил он. Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема.
«Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству
Глава фонда подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходимо объединить усилия для борьбы с коронавирусом.
1 апреля российский