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01:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

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РоссияМир
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Выздоровело281 +46
Инфицировано1 094 068 +82 578
Скончалось58 773 +5 910
Выздоровело225 519 +15 333
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:42 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

«Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю. Пришло время хороших жестов», — отметил он. Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема.

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«Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире. Они могут тестировать 20 пациентов в час, добавил он.

Глава фонда подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходимо объединить усилия для борьбы с коронавирусом.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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Источник:©Аргументы и факты
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