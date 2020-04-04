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07:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Саудовская Аравия назвала неверными слова Путина о выходе из сделки ОПЕК+

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал недостоверными слова президента России Владимира Путина о выходе Эр-Рияда из сделки ОПЕК+ ради устранения конкурентов из числа производителей сланцевой нефти.

Источник: AP 2020

Заявление опубликовано на сайте Saudi Press Agency. Глава МИД оценивал слова президента по цитатам СМИ. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал ложными слова главы Минэнерго России Александра Новака о выходе Эр-Рияда из ОПЕК+.

Путин на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках вчера, 3 апреля, сказал, что одной из причиной обвала цен на нефть стал «выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи», а также информация о скидке на нефть. Глава государства предположил, что таким образом Эр-Рияд попытался избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. «Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть», — приводит пресс-служба Кремля слова господина Путина. Он утверждает, что России это «как раз не нужно» и что Россия никогда перед собой такой цели не ставила.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что заявления Владимира Путина неверны.

По версии Эр-Рияда именно Москва вышла из сделки, когда другие участники ОПЕК+ пытались уговорить Россию о сокращении добычи нефти.

МИД утверждает, что Саудовская Аравия стремится добиться большего сокращения.

«Его высочество подтвердил, что позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна, она является важным источником энергии, королевство стремилось к большему сокращению нефтедобычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией, и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на добычу сланцевой нефти», — говорится в заявлении.

В Саудовской Аравии надеются, что Россия на экстренном совещании ОПЕК+ примет «правильные решения» для достижения справедливого соглашения, которое позволит восстановить баланс на нефтяном рынке. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+ и с США по поводу добычи нефти.

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