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10:20 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительство выделит из резервного фонда деньги для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения на сайте кабмина.

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РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 119 109 +101 416
Скончалось58 955 +5 776
Выздоровело226 873 +14 801
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 04.04
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На днях правительство одобрило проект соответствующего распоряжения. Средства, выделенные МИД, предназначаются на оплату проживания россиян, остающихся за рубежом, если у них нет возможности самим оплатить такие расходы. Кроме того, деньги пойдут на продление срока действия документов, позволяющих находиться на территории иностранного государства.

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Ранее сообщалось, что всего на эти цели выделят 500 миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве ожидают поступления денег.

«Выделенные 500 миллионов рублей на поддержку еще в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро», — написала она в Facebook.

Дипломат добавила, что как только деньги и механизм их применения появятся, сразу начнется работа по заявлениям от тех, кто действительно нуждается.

Ситуация с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли.

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В России выявили 3548 больных (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.

На этом фоне Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с вывозом россиян на родину, иностранцев — за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы.

С сегодняшнего дня все рейсы полностью приостановлены. Это делается для «максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции».

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 04.04
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