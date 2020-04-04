Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей

На днях правительство одобрило проект соответствующего распоряжения. Средства, выделенные МИД, предназначаются на оплату проживания россиян, остающихся за рубежом, если у них нет возможности самим оплатить такие расходы. Кроме того, деньги пойдут на продление срока действия документов, позволяющих находиться на территории иностранного государства.
Ранее сообщалось, что всего на эти цели выделят 500 миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве ожидают поступления денег.
«Выделенные 500 миллионов рублей на поддержку еще в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро», — написала она в Facebook.
Дипломат добавила, что как только деньги и механизм их применения появятся, сразу начнется работа по заявлениям от тех, кто действительно нуждается.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли.
В России выявили 3548 больных (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
На этом фоне Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с вывозом россиян на родину, иностранцев — за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы.
С сегодняшнего дня все рейсы полностью приостановлены. Это делается для «максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции».