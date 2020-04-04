В Крыму и Севастополе призовут в армию 3,3 тысячи человек

Он продлится до 15 июля этого года. Во время призыва планируется отобрать и направить для прохождения военной службы около 3,3 тысячи жителей Крыма и Севастополя. Большая часть из них будут служить за пределами полуострова, в воинских частях Южного и других военных округов.
— В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, — отметил Рулев. — Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.
Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.
По прибытии на место службы на 14 дней их разместят в отдельных казармах с отдельным от остальных военнослужащих части питанием и обучением. Минимум три раза в день новобранцам будут измерять температуру.