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16:11 (мск), источник: Интерфакс

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Коронавирус бы завезен в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в субботу.

Коронавирус COVID-19
17:05 (мск)Около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 139 207 +100 041
Скончалось60 874 +5 782
Выздоровело233 807 +14 788
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
Источник: Агентство «Москва»

По ее словам, лидером по числу заболевших на сто тысяч населения стала Москва, за ней следуют Коми и Бурятия, далее — Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область.

Больше половины заболевших коронавирусом в России заразились контактным путем — это 2 854 случаев. Еще 808 человек заразились COVID-19 за рубежом, 487 могут быть из одной или второй группы.

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Голикова подчеркнула, что из 43 умерших пациентов с коронавирусом в РФ большинство — пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга отметила, что резких и необъяснимых вспышек в России нет ни по гриппу, ни по пневмониям, ни по ОРВИ.

По последним данным, в России насчитывается 4731 случай заболевания коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
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