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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

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РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
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Выздоровело333 +52
Инфицировано1 139 207 +100 041
Скончалось60 874 +5 782
Выздоровело233 807 +14 788
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

Она добавила, что Россия начнет постепенно возвращаться к вывозным полетам с понедельника. Напомним, Россия остановила все авиарейсы для возвращения россиян накануне.

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«Почему тайм-аут по рейсам? Это на два дня. Суббота и воскресенье. Он нужен, чтобы мы представляли кто в каком количестве и из какой страны прилетит в Россию… С понедельника будет сделан график и постепенно будем возвращаться к полетам», — сказала вице-премьер.

Власти не смогли идентифицировать 13 660 человек из 26 тыс., которые должны вернуться, добавила она.

Вместе с тем, по мнению госпожи Голиковой, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных бортах — это угроза новой волны распространения коронавируса.

Напомним, накануне российские власти приняли решение все международные авиасообщения на фоне пандемии COVID-19. На какой срок остановлены полеты ранее не сообщалось. Как сообщил «Ъ» источник в рабочей группе по организации вывоза россиян, созданной под эгидой Росавиации, за рубежом сейчас остается более 30 тыс. россиян.

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Источник:©Аргументы и факты
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