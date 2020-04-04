Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Она добавила, что Россия начнет постепенно возвращаться к вывозным полетам с понедельника. Напомним, Россия остановила все авиарейсы для возвращения россиян накануне.
«Почему
Власти не смогли идентифицировать 13 660 человек из 26 тыс., которые должны вернуться, добавила она.
Вместе с тем, по мнению госпожи Голиковой, возвращение россиян
Напомним, накануне российские власти приняли решение все международные авиасообщения на фоне пандемии COVID-19. На какой срок остановлены полеты ранее не сообщалось. Как сообщил «Ъ» источник в рабочей группе по организации вывоза россиян, созданной под эгидой Росавиации, за рубежом сейчас остается более 30 тыс. россиян.