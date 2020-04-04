Кабмин выделил 10,8 млрд рублей на премии медперсоналу в условиях эпидемии

Ранее 4 апреля сообщалось, что кабмин выделил Федеральному
3 апреля президент России Владимир Путин отдал ряд распоряжений правительству по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В том числе глава государства поручил выделить из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты медработникам за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку.
2 апреля Путин во второй раз обратился к россиянам
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 16:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 134 399 человек, умерли 60 427, выздоровели 236 086 пациентов.
По состоянию на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.