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16:33 (мск), источник: Известия

Кабмин выделил 10,8 млрд рублей на премии медперсоналу в условиях эпидемии

Правительство РФ выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 4 апреля. Других подробностей она не сообщила.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 139 207 +100 041
Скончалось60 874 +5 782
Выздоровело233 807 +14 788
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее 4 апреля сообщалось, что кабмин выделил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда более 320 млн рублей для стимулирующих выплат медперсоналу в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

3 апреля президент России Владимир Путин отдал ряд распоряжений правительству по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. В том числе глава государства поручил выделить из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты медработникам за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку.

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2 апреля Путин во второй раз обратился к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства поблагодарил медиков, которые продолжают «держать оборону от наступающей эпидемии».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 16:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 134 399 человек, умерли 60 427, выздоровели 236 086 пациентов.

По состоянию на 4 апреля, число инфицированных в России увеличилось до 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента. Количество летальных исходов достигло 43.

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