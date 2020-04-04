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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Голикова назвала причину поездок россиян за рубеж во время пандемии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. После февральских и мартовских праздников россияне воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на просьбы воздержаться от поездок, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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РоссияМир
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Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 140 327 +99 201
Скончалось60 887 +5 755
Выздоровело233 930 +12 668
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:22 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

«Любое попадание сегодня в эпидемический очаг будет означать завоз заболевших на территорию РФ — это мы и получили, в особенности после первых праздников февральских, затем мартовских — 8 марта, ну и уже совсем последняя волна — граждане воспользовались тем, что туры подешевели, и предприняли попытки уехать за рубеж, невзирая на предупреждения», — сказала Голикова журналистам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.

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