Голикова назвала причину поездок россиян за рубеж во время пандемии

«Любое попадание сегодня в эпидемический очаг будет означать завоз заболевших на территорию РФ — это мы и получили, в особенности после первых праздников февральских, затем мартовских — 8 марта, ну и уже совсем последняя волна — граждане воспользовались тем, что туры подешевели, и предприняли попытки уехать за рубеж, невзирая на предупреждения», — сказала Голикова журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.