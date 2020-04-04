Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом

Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, средства, выделенные правительством на помощь оставшимся за границей соотечественникам, поступили на счет внешнеполитического ведомства.
Она сообщила, что в МИД создали комиссию, которая начала работать с первыми обращениями россиянам, поступившими на портал госуслуг. Дипломат заявила, что выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время.
«Также в понедельник возобновится работа по формированию графика прилета россиян, как об этом сегодня было заявлено руководителем оперативного штаба Татьяной Голиковой», — заключила Захарова.
В конце марта российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных в том числе с вывозом россиян на родину и иностранцев — за рубеж. С 31 марта сократили и эти полеты, ограничив число прибывающих пассажиров: московский аэропорт Шереметьево мог принять не более 50 человек в сутки, а аэропорты других городов — не более 200.
Однако с сегодняшнего дня были приостановлены все рейсы из-за рубежа. Власти объясняли, что это делается для защиты от новой волны завозных случаев заражения коронавирусом.
Правительство также выделило 500 миллионов рублей на помощь соотечественникам, оставшимся за рубежом. Эти деньги пойдут на оплату проживания для тех, кто не имеет возможности заплатить за это сам, а также на продление срока действия документов, на основании которых россияне находятся на территории иностранного государства.
Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, власти взяли двухдневный тайм-аут, чтобы составить списки, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России.