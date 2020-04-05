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00:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе

В США на этой и следующей неделях ожидают большое количестве смертей от коронавируса COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 192 028 +97 960
Скончалось64 316 +5 543
Выздоровело245 981 +20 462
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:19 MSK, 05.04
Источник: AP 2020

По его словам, это станет самым сложным периодом для Соединенных Штатов.

«Промежуток с этой недели по следующую неделю будет, возможно, самым сложным. К сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были предприняты меры», — сказал он на брифинге для журналистов. Для борьбы с пандемией коронавируса в штат Нью-Йорк будет направлено около тысячи военных. Военных также собираются привлекать для оказания помощи в других штатах.

Напомним, США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 300 тысяч, погибли — 8 тысяч человек, следует из данных института Джонса Хопкинса.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:19 MSK, 05.04
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