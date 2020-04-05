00:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
В США на этой и следующей неделях ожидают большое количестве смертей от коронавируса COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
По его словам, это станет самым сложным периодом для Соединенных Штатов.
«Промежуток с этой недели по следующую неделю будет, возможно, самым сложным. К сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы не были предприняты меры», — сказал он на брифинге для журналистов. Для борьбы с пандемией коронавируса в штат
Напомним, США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 300 тысяч, погибли — 8 тысяч человек, следует из данных института Джонса Хопкинса.