Коронавирус: королева Елизавета II призвала британцев к самодисциплине и решимости

По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:13 MSK, 06.04
Источник:AP 2020
Она отметила ту боль утраты, страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев в это непростое время, когда нарушен обычный ход вещей.
Королева также выразила признательность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.
Ее обращение транслировалось по телевидению, радио и соцсетям в 20.00 по британскому летнему времени. Оно было записано заранее.
Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас.
Елизавета II
«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние», — отметила королева.
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«Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране», — подчеркнула королева Елизавета.
Королева также выразила признательность всем британцам, которые, невзирая на хорошую погоду в эти выходные, последовали рекомендациям властей и остались дома.
Редкое обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции, при участии одного-единственного оператора в защитном костюме; вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении. Королева в этой связи вспомнила о своем радиообращении (тогда в качестве принцессы) в 1940 году, в разгар нацистских бомбардировок Великобритании.
«Мы как дети обратились из Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов и отправили [в сельские районы] ради их же безопасности. Сегодня снова многие переживают болезненное чувство разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что поступаем правильно», — сказала королева.
Хотя нам и раньше приходилось преодолевать трудности, в этот раз есть одно отличие. В этот раз мы объединили усилия со всеми странами на планете, используя великие достижения науки и наше природное сочувствие ради исцеления. Мы добьемся успеха — и этот успех будет принадлежать каждому из нас.
«Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни возвратятся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими родственниками, мы снова встретимся», — завершила свою речь королева.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл, решение записать подобное обращение с целью поддержать моральный дух нации было принято во время консультаций с канцелярией премьер-министра.
Сам Борис Джонсон, у которого диагностирован коронавирус, продолжает оставаться в самоизоляции на Даунинг-стрит, а его беременная невеста Кэрри Симондс написала в «Твиттере», что уже неделю лежит в постели с симптомами коронавируса.
Елизавета II выступила с обращениями по поводу начала наземной кампании в Ираке в 1991 году; смерти Дианы, принцессы Уэльской; смерти королевы-матери, а также с краткой благодарственной речью по случаю окончания празднования бриллиантового юбилея королевы.
Правительство о них не просит, как тактично поправляет дворец всех, кто предполагает подобное. Но записываются они после того, как Даунинг-стрит и Букингемский дворец договорятся об этом.
У королевы Елизаветы и ее семьи много функций: конституционная, церемониальная и развлекательная — вроде чайного приема в саду Букингемского дворца, посещения городов, поддержки благотворительных начинаний.
Цель у всего вышеперечисленного одна — объединить народ. Дать что-то общее этой невообразимо неоднородной нации.
Когда в народе царят разногласия, королева не выступает с обращением; это задача правительства и оппозиции — все обсудить и выяснить.
Во время войны в Ираке 2003 года никакого королевского обращения не было, как не было его и во время вторжения в Египет в 1956 году, во время Суэцкого кризиса.
Не выступала королева и во времена перебоев с электроэнергией и забастовок, которые прокатились по стране в 1970-е.
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Призывы к единению в такие моменты могли легко быть поняты как выражение поддержки какой-то одной стороне.
Но сегодняшняя ситуация совершенно иная.
Конечно, королева не страдает от тех ограничений, с которыми вынуждены столкнуться те, кто живет в небольших домах и квартирках, кто остался без работы или вот-вот ее лишится.
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Она находится в Виндзоре, где места для отдыха больше чем достаточно. Но ее сын, принц Чарльз, оказался инфицирован Covid-19.
А из правительственных документов, которые королева ежедневно получает, из газет и передач по радио и телевидению она знает о тех колоссальных трудностях, с которыми многие сейчас столкнулись.
От советов по мытью рук и сидению дома она воздержалась — это дело властей.
Сплоченность — вот о чем говорят все эти выступления, именно ее олицетворяет королевская семья, и именно об этом — воскресная речь королевы.