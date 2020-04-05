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14:53 (мск), источник: Интерфакс

Для возвращающихся из-за границы россиян создадут систему идентификации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся из иностранных государств.

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Выздоровело355 +22
Инфицировано1 216 422 +82 004
Скончалось65 711 +5 596
Выздоровело252 478 +18 789
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:26 MSK, 05.04
Источник: Reuters

Поручение Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Система должна «исключить риски распространения возвращающимися россиянами новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина».

В ночь на 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:26 MSK, 05.04
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