Для возвращающихся из-за границы россиян создадут систему идентификации

Поручение Мишустина опубликовано на сайте правительства.
Система должна «исключить риски распространения возвращающимися россиянами новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина».
В ночь на 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России.