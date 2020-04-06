07:49 (мск), источник: ТАСС
Трамп назвал условия, при которых США введут пошлины на импортную нефть
ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/ — При этом американский лидер полагает, что делать этого не придется.
Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.
«Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», — сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги России и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.
Я применю пошлины, если придется. Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу.
По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение в
«Потому что мы теперь независимы [от поставок энергоресурсов
Он отметил, что, с одной стороны, доволен низкими ценами на нефть и горючее. С другой стороны, признал Трамп, сложившаяся ситуация нанесла мощнейший удар по нефтедобывающей отрасли США. «Многие счастливы. Вижу, что авиационное топливо совсем недорогое, а мы пытаемся спасти авиационную промышленность. Но я [также] хочу спасти нашу замечательную энергетическую промышленность. Именно этим мы и занимаемся», — заявил Трамп.
Кроме того, Трамп напомнил, что США сейчас покупают нефть для государственного стратегического резерва, пользуясь низкими ценами на нее, дают своим частным компаниям возможность временно пользоваться этими хранилищами в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана.
Согласно сведениям агентства Reuters, на введении пошлин на импортную сырую нефть настаивали в преддверии состоявшейся 3 апреля встречи с Трампом руководители ряда крупнейших американских энергетических компаний.
Ранее
Как сообщило 19 марта Информационное управление Министерства энергетики США, 56% объемов импортируемой страной нефти поставляет Канада. В соответствии с этими данными, от Канады Соединенные Штаты получают на данном этапе 3,8 млн баррелей нефти в сутки. При этом Россия продает США примерно 696 тыс. баррелей нефти в сутки. Из Саудовской Аравии США получали в этот период даже меньше нефти, чем из России — 468 тыс. баррелей в сутки. Как уточняет Минэнерго США, эта статистика приводилась по состоянию на декабрь 2019 года.