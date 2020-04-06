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07:49 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал условия, при которых США введут пошлины на импортную нефть

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/ — При этом американский лидер полагает, что делать этого не придется.

Источник: Reuters

Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», — сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги России и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

Я применю пошлины, если придется. Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу.
Дональд Трамп

По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение в нетто-экспортера черного золота.

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«Потому что мы теперь независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], у нас есть собственная нефть. И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим [закупать] иностранную нефть, никакую иностранную нефть, мы просто будем использовать свою. И это помогло бы спасти [оказавшуюся в чрезвычайно сложном положении американскую нефтедобывающую] индустрию», — считает глава Белого дома.

Он отметил, что, с одной стороны, доволен низкими ценами на нефть и горючее. С другой стороны, признал Трамп, сложившаяся ситуация нанесла мощнейший удар по нефтедобывающей отрасли США. «Многие счастливы. Вижу, что авиационное топливо совсем недорогое, а мы пытаемся спасти авиационную промышленность. Но я [также] хочу спасти нашу замечательную энергетическую промышленность. Именно этим мы и занимаемся», — заявил Трамп.

Как утверждает президент, даже при введении США пошлин на импортную нефть «цена [на это сырье] все равно была бы очень низкой».

Кроме того, Трамп напомнил, что США сейчас покупают нефть для государственного стратегического резерва, пользуясь низкими ценами на нее, дают своим частным компаниям возможность временно пользоваться этими хранилищами в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана.

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Согласно сведениям агентства Reuters, на введении пошлин на импортную сырую нефть настаивали в преддверии состоявшейся 3 апреля встречи с Трампом руководители ряда крупнейших американских энергетических компаний.

Предстоящие переговоры

Ранее пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева сообщила ТАСС, что совещание ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет 9 апреля в формате видеоконференции. Провести такую встречу для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.

Статистика Минэнерго США

Как сообщило 19 марта Информационное управление Министерства энергетики США, 56% объемов импортируемой страной нефти поставляет Канада. В соответствии с этими данными, от Канады Соединенные Штаты получают на данном этапе 3,8 млн баррелей нефти в сутки. При этом Россия продает США примерно 696 тыс. баррелей нефти в сутки. Из Саудовской Аравии США получали в этот период даже меньше нефти, чем из России — 468 тыс. баррелей в сутки. Как уточняет Минэнерго США, эта статистика приводилась по состоянию на декабрь 2019 года.

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