Мишустин призвал вводить в регионах адекватные ограничения на передвижение

По его словам, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда в некоторых регионах закрывались административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта.
«Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и мерам, которые введены президентом», — сказал он.
За последние сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве (591), Московской области (82),
Общее число инфицированных в России превысило шесть тысяч человек. Умерли 47 человек.