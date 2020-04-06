12:16 (мск), источник: РИА Новости
Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС
ТОКИО, 6 апр — РИА Новости.
Ожидается, что меры коснутся семи японских префектур, в том числе, столичного региона, а также префектур Осака, Сайтама, Канагава, Тиба, Хёго и Фукуока. Режим ЧС, предположительно, продлится до 6 мая.
Теперь при необходимости Абэ Синдзо может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг.
По данным на 15.00 по местному времени (09.00 мск), за сутки были подтверждены 308 случаев заражения. Общее число по стране составляет 4586 человек с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее число заражений в Токио (1033 человека) и в префектуре Осака (408 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.