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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе заседания руководства правящей Либерально-демократической партии объявил, что начал подготовку к объявлению режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Киодо.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
Источник: AFP 2020

Ожидается, что меры коснутся семи японских префектур, в том числе, столичного региона, а также префектур Осака, Сайтама, Канагава, Тиба, Хёго и Фукуока. Режим ЧС, предположительно, продлится до 6 мая.

В марте правительство Японии одобрило временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране.

Теперь при необходимости Абэ Синдзо может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг.

В случае если частное лицо откажется предоставить объекты в пользование, местные власти имеют право конфисковать необходимое им имущество.

По данным на 15.00 по местному времени (09.00 мск), за сутки были подтверждены 308 случаев заражения. Общее число по стране составляет 4586 человек с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее число заражений в Токио (1033 человека) и в префектуре Осака (408 человек).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
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