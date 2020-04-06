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12:39 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: поправки в конституцию о защите суверенитета россияне считают одними из главных

Также 86% россиян высказались о важности поправки, закрепляющей статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ о защите истории и государственной целостности были названы подавляющим большинством опрошенных россиян одними из самых главных. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, среди поправок, касающихся защиты суверенитета страны, 87% респондентов выделили положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 9%. «Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность — 86%. Иной позиции придерживается 11% граждан», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

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Кроме того, 83% отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство, хранить средства и иметь банковские счета за пределами РФ. Не согласны с этим 14%. И 74% опрошенных выделили признание приоритета конституции над международным правом, 17% заявили, что не считают важным закрепление данного положения в основном законе.

Что касается блока изменений, касающихся убеждений граждан РФ, 89% респондентов назвали важным для них закрепление в конституции положения о недопущении фальсификации истории, не считают это важным 9%. «На втором месте в рейтинге важных поправок находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (87%). Каждый десятый считает, что эта поправка не важна (10%)», — отмечает ВЦИОМ.

За закрепление в конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа высказались 86%, неважным это назвали 11%. Кроме того, в список наиболее важных поправок вошли положения о браке как союзе мужчины и женщины и о закреплении статуса РФ как правопреемника СССР на своей территории.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29—31 марта по заказу Экспертного института социальных исследований среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Поправки в конституцию

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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13:04 (мск)© Ньюстюб
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