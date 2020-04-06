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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:50 MSK, 06.04
Источник: Reuters

Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

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Руководители регионов должны в течение трех дней сообщить о запасах соответствующих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение соответствующего поручения является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность, говорится в документе.

В конце марта сообщалось, что в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.

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Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
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