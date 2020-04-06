16:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в письме секретаря оргкомитета, советника президента РФ Антона Кобякова на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Рекомендуемые меры связаны с угрозой распространения коронавируса COVID-19.