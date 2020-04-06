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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в письме секретаря оргкомитета, советника президента РФ Антона Кобякова на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Рекомендуемые меры связаны с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: Reuters

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны», — приводит «Интерфакс» выдержку из письма. Оно было направлено в правительство 27 марта. В администрации президента подтвердили факт направления такого обращения в правительство.

Подготовка к параду Победы продолжается. Он запланирован на 9 мая, хотя СМИ сообщают о возможном переносе мероприятий на лето или осень 2020 года. 2 апреля пресс-секретарь президента говорил, что в связи с коронавирусом обсуждаются разные варианты проведения парада Победы, но никакие решения пока не принимались.

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