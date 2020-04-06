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18:17 (мск), источник: ТАСС

Меркель назвала пандемию серьезнейшим вызовом для ЕС с момента его создания

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ситуация с коронавирусом является для ЕС самым серьезным вызовом с момента создания сообщества. Об этом она заявила в понедельник журналистам в Берлине.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: Reuters

«На мой взгляд, ЕС столкнулся с самым серьезным испытанием с момента своего основания», — полагает Меркель. Она указала на то, что пандемия затронула все страны Евросоюза. «Это симметрический шок, так это можно характеризовать с технической точки зрения», — отметила канцлер. В этой связи все члены ЕС должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа вышла из кризиса еще более сильной, считает Меркель.

«Германии на долгосрочную перспективу будет хорошо только, если хорошо будет Европе», — продолжила глава правительства. «Поэтому ответом [на преодоление кризиса] может быть только сильная Европа», — утверждала она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Ситуация в Германии

Меркель заявила, что пока рано говорить о том, когда в Германии могут быть ослаблены ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

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«Мы были бы плохим правительством, если бы уже сейчас назвали дату [ослабления мер]», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. «Этого мы пока не можем сделать», — добавила канцлер.

В Германии почти вся общественная жизнь сведена к нулю. Закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. На улице и в магазинах следует соблюдать дистанцию 1,5 м от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы.

В то же время люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении вышеназванных мер. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно только в одиночку. Бавария и Саксония ввели повсеместный карантин, ограничения там жестче, чем в других регионах.

Ограничения пока действуют до 19 апреля включительно.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
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