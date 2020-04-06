Меркель назвала пандемию серьезнейшим вызовом для ЕС с момента его создания

«На мой взгляд, ЕС столкнулся с самым серьезным испытанием с момента своего основания», — полагает Меркель. Она указала на то, что пандемия затронула все страны Евросоюза. «Это симметрический шок, так это можно характеризовать с технической точки зрения», — отметила канцлер. В этой связи все члены ЕС должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа вышла из кризиса еще более сильной, считает Меркель.
«Германии на долгосрочную перспективу будет хорошо только, если хорошо будет Европе», — продолжила глава правительства. «Поэтому ответом [на преодоление кризиса] может быть только сильная Европа», — утверждала она.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Ситуация в Германии
Меркель заявила, что пока рано говорить о том, когда в Германии могут быть ослаблены ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.
«Мы были бы плохим правительством, если бы уже сейчас назвали дату [ослабления мер]», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. «Этого мы пока не можем сделать», — добавила канцлер.
В Германии почти вся общественная жизнь сведена к нулю. Закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. На улице и в магазинах следует соблюдать дистанцию 1,5 м от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы.
В то же время люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении вышеназванных мер. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно только в одиночку. Бавария и Саксония ввели повсеместный карантин, ограничения там жестче, чем в других регионах.
Ограничения пока действуют до 19 апреля включительно.