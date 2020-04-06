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19:39 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган ввел запрет на продажу медицинских масок в Турции

АНКАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о новых мерах, которые будут предприниматься в республике в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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Скончалось70 798 +3 538
Выздоровело271 013 +18 069
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:44 MSK, 06.04
Источник: AFP 2020

«Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на [государственном портале] “е-девлет”, либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена», — сказал турецкий лидер в эфире телеканала ТРТ.

Кроме того, Эрдоган также рассказал о строительстве двух специальных госпиталей в районе Стамбула, которые будут предназначены для приема пациентов с болезнями, вызванными коронавирусом. «На территории аэропорта им. Ататюрка [в Стамбуле] и в [стамбульском] районе Санджактепе [в азиатской части города] будут созданы две инфекционные больницы. Их строительство завершится через 45 дней, и они начнут работать на благо народа», — добавил президент.

Между тем, как убедился корреспондент ТАСС, на официальном сайте госпочты PTT можно заполнить заявление на выдачу пяти бесплатных медицинских масок, которые будут доставлены курьером PTT. Однако на данный момент не ясно, есть ли ограничения по числу заявлений, которые можно оставить.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 27 069, умерли 574 человек, выздоровели 1 042.

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