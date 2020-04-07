Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Несмотря на звучавшие с февраля призывы властей Японии к руководству частных компаний перевести своих сотрудников на удаленную работу, нация трудоголиков и корпоративной коллективистской культуры до последнего не воспринимала эту инициативу со всей серьезностью.
По данным опроса, проведенного в конце прошлой недели оператором социальной сети LINE, граждане стали чаще мыть руки, но на удаленную работу перешли лишь 5,6% опрошенных.
Кроме того, лишь 32,8% респондентов сообщили, что стали соблюдать необходимую социальную дистанцию и не разговаривать друг с другом на близком расстоянии.
В результате власти решили пойти на жесткие меры и впервые в истории послевоенной Японии вводят режим чрезвычайной ситуации. Он будет иметь свою специфику. С одной стороны, объявление режима ЧС позволит властям на местах требовать от граждан не выходить на улицу, отказываться от массовых мероприятий, соблюдать требования гигиены. С другой стороны, никаких QR-кодов для выхода на улицу, штрафов и других карательных мер за невыполнение этих предписаний не предусмотрено: расчет сделан на традиционную дисциплинированность японцев. В понедельник премьер Японии Синдзо Абэ заверил: «В отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет».
При этом об общенациональном локауте речь не идет — режим ЧС затронет столичный регион Токио и шесть префектур.
Неожиданное для Японии введение режима ЧС предопределила неутешительная статистика: ситуацию взорвали последние данные о распространении коронавируса, обнародованные в минувшее воскресенье. В Токио, лидирующем по числу зараженных (более 1 тыс. человек), в этот день были зафиксированы 143 случая заражения — новый суточный рекорд с начала пандемии. В префектуре Осака, промышленном центре страны, в воскресенье был выявлен 21 новый случай, а общее число заразившихся превысило четыре сотни человек.
Ситуация накалилась еще больше после того, как министр юстиции Масако Мори сообщила об угрозе массового заражения, возникшей в тюрьме второго по величине города Осака, где коронавирус был обнаружен у одного из надзирателей (в этой тюрьме содержатся более 1 тыс. заключенных, за которыми следят более 500 надзирателей и служащих). Возникла необходимость избежать критической ситуации, аналогичной ранее возникшей на борту круизного судна Diamond Princess: многие пассажиры заразили друг друга, пока лайнер стоял на карантине у японских берегов. В результате власти пошли на экстренные меры, в реализации которых были задействованы подразделение сухопутных сил и армейские врачи. Заболевший коронавирусом надзиратель и 40 заключенных, с которыми он общался, помещены на карантин в одиночных камерах. На домашнюю самоизоляцию переведены около 120 других сотрудников тюрьмы.
Помимо стремительного роста числа зараженных в Токио и Осаке вторым фактором, подтолкнувшим власти к принятию решения о введении ЧС, стало отсутствие четкого представления о том, каковы реальные масштабы пандемии.
В отличие от Южной Кореи, где изначально упор был сделан на раннее диагностирование и ежедневно проводились десятки тысяч тестов, в Японии анализы на коронавирус проводят только тем, у кого появились подозрительные симптомы.
Возможно, именно поэтому по общему числу заболевших Япония находится далеко от лидеров — согласно последним официальным данным Минздрава, в стране более 3,6 тыс. случаев заражения и 84 смерти от коронавируса (не считая 712 заразившихся и 11 умерших пассажиров Diamond Princess). Между тем, как сообщает агентство Kyodo, в случае неблагоприятного сценария развития пандемии в Токио и других городах может возникнуть нехватка больничных коек.
Примечательно, что нежелание японских властей повторять опыт стран, изначально сделавших ставку на массовое тестирование, спровоцировало напряженность в отношениях Токио с ключевым союзником — Вашингтоном, обеспечивающим безопасность страны в соответствии с договором 1960 года. В понедельник японские власти выразили недоумение в связи с заявлением посольства США, которое подвергло Токио критике за недостаточную, по мнению американской стороны, работу по ранней диагностике коронавирусной инфекции.
Мы действуем в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Некоторые указывают на то, что тестов проводится мало, однако в Японии немного и умерших от заражения новым коронавирусом.
Ёсихидэ Сугагенсек кабинета министров
Ранее на сайте американской дипмиссии в Токио было размещено заявление, в котором говорилось, что оценить масштабы заражения в Японии трудно, поскольку власти страны не проводят массовые тесты на коронавирус. В связи с этим посольство США призвало американских граждан начать подготовку к эвакуации из страны.
На этом фоне командующий военным контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер в понедельник объявил о введении режима ЧС для дислоцированных в регионе Канто американских военных. «Обеспечение безопасности каждого, кто связан с вооруженными силами США в Японии, является нашим приоритетом», — пояснил он. Напомним, что в регион Канто входят Токио и прилегающие к ней префектуры, где находится ряд стратегических военных объектов США, включая военно-воздушную базу Йокота.
Помимо вопросов борьбы с пандемией еще одной острой темой становятся последствия предстоящего введения режима ЧС для третьей экономики мира и второй экономики Азии.
На сообщения о готовящихся новых мерах немедленно отреагировала японская иена — ее курс по отношению к мировым валютам в понедельник продолжал снижаться.
Осознавая тяжесть последствий эпидемии, премьер Абэ в понедельник анонсировал беспрецедентный по своим масштабам пакет антикризисных экономических мер. Его стоимость — 108 трлн иен ($989 млрд), что эквивалентно около 20% ВВП страны. Средства, в частности, пойдут на поддержку бизнеса и денежные выплаты тем, чьи доходы резко сократились из-за ограничительных мер в связи с пандемией.
Сергей Строкань
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