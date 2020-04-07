Нетаньяху объявил о введении карантина по всей стране

«Мы видели, что произошло месяц назад. В Пурим произошла вспышка эпидемии. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома. Мы вводим общий карантин по всей стране, он вводится с завтра 16.00 и продлится до пятницы 7.00. В среду до
Это тяжелая мера, но у нас нет выбора.
Нетаньяху также сообщил, что появились первые положительные признаки в ситуации с короонавирусом в стране и после Песаха постепенно могут начать снимать ограничения.
Как отмечают израильские СМИ, эти меры теперь должны быть одобрены кабинетом министров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.