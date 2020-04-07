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01:39 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху объявил о введении карантина по всей стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении общего карантина по всей стране со вторника 16.00 до пятницы 7.00 в связи с Песахом, который выпадает на 8—15 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:18 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

«Мы видели, что произошло месяц назад. В Пурим произошла вспышка эпидемии. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома. Мы вводим общий карантин по всей стране, он вводится с завтра 16.00 и продлится до пятницы 7.00. В среду до седер-Песаха с 18.00 до 7.00 четверга вводится комендантский час», — заявил Нетаньяху в ходе обращения.

Это тяжелая мера, но у нас нет выбора.
Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля
Что полезно знать
Если сидишь дома

Нетаньяху также сообщил, что появились первые положительные признаки в ситуации с короонавирусом в стране и после Песаха постепенно могут начать снимать ограничения.

Как отмечают израильские СМИ, эти меры теперь должны быть одобрены кабинетом министров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:18 MSK, 07.04
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