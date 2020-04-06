22:55 (мск), источник: Газета.Ру
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил
«В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но, если он имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», — написал глава республики в своем
Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике.
Он обратил внимание, что в регионе делают все «возможное и невозможное» для того, чтобы обезопасить граждан России от распространения коронавируса.
При этом Кадыров возмутился тем, что «никто не поинтересовался» и не позвонил, чтобы задать вопросы о мерах, которые принимаются в его регионе. «Если есть вопросы, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России?» — задался вопросом глава Чечни.
Он отметил, что власти республики «своевременно подготовили значительно больше больничных коек, медицинского оборудования». Кроме того, начали проводить
В качестве примера он рассказал о двух случаях завоза коронавирусной инфекции из Москвы. Один из заразившихся был обнаружен на борту самолета, в котором летели еще 143 человека, многие из них «должны страдать», соблюдая режим обязательного карантина.
Также коронавирус нашли у пассажира автобуса Москва — Дербент. Это житель республики. «Теперь связались с водителем, но у него нет ни списка пассажиров, ни билетов, а в автобусе были еще четыре человека из ЧР», — сообщил Кадыров, подчеркнув, что «подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей».
Ради «спасения жизни», по мнению Кадырова, можно побыть некоторое время в изоляции, так как власти стремятся не допустить дальнейшего распространения заболевания по всей России и переезда больных из одного региона в другой. «Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга. Поэтому еще раз прошу все возникающие вопросы задавать главе ЧР [Чеченской республики] и оперативному штабу», — написал глава российского региона.
«Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями», — заключил в своем послании Рамзан Кадыров.
О том, что границы региона будут закрыты, стало известно еще 1 апреля. Сообщения об этом, в частности, передавала телекомпания «Грозный». На следующий день в
«Бесцельного катания не будет! Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля», — предупредил он.
Михаил Мишустин выразил свое недовольство действиями региональных властей в понедельник, 6 апреля, во время совещания с
Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством.
Премьер напомнил, что ранее глава государства дал губернаторам дополнительные права, чтобы они могли самостоятельно определять, какие меры стоит ввести, в зависимости от ситуации по коронавирусу в каждой из областей.
«Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась», — пообещал Мишустин.