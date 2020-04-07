Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

«Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет», — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.
При этом глава Белого дома отметил, что пока к нему не обращались с такой просьбой, и он полагает, что это произойдет автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса.
«Так что посмотрим, что будет», — добавил Трамп.
Днем ранее президент США пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. Ранее Трамп утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 миллионов баррелей в день. При этом сами США, как подчеркивал американский лидер, сокращать добычу нефти не намерены.
Официально ни о каких договоренностях не сообщалось.
В четверг Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран — участниц сделки ОПЕК+ и других государств «с целью достижения справедливого соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках».
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о продлении соглашения. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. На фоне пандемии коронавируса это вызвало обвал на нефтяном рынке.
Новая встреча в рамках ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля, но потом ее перенесли.