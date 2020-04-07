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03:11 (мск), источник: РИА Новости

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что США вслед за ОПЕК+ в случае необходимости примут решение о сокращении добычи нефти.

Источник: AP 2020

«Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет», — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.

При этом глава Белого дома отметил, что пока к нему не обращались с такой просьбой, и он полагает, что это произойдет автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса.

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«Так что посмотрим, что будет», — добавил Трамп.

Днем ранее президент США пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. Ранее Трамп утверждал, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут договориться о снижении добычи нефти на десять или даже 15 миллионов баррелей в день. При этом сами США, как подчеркивал американский лидер, сокращать добычу нефти не намерены.

Официально ни о каких договоренностях не сообщалось.

В четверг Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран — участниц сделки ОПЕК+ и других государств «с целью достижения справедливого соглашения и восстановления баланса на нефтяных рынках».

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о продлении соглашения. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. На фоне пандемии коронавируса это вызвало обвал на нефтяном рынке.

Новая встреча в рамках ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля, но потом ее перенесли.

Справка
Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.
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