Песков: очных собеседников Путина заранее тестируют на коронавирус

Путин в понедельник принял в Кремле
«Мы сообщали, что когда речь идет об очных встречах с небольшим количеством людей, эти встречи президент продолжает. Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем тестируются заранее. Как правило, речь идет о тех людях, которые принимают особые меры предосторожности в плане режима самоизоляции, несмотря на рабочий режим», — сказал Песков журналистам.
Это относится и к участникам вчерашней встречи. Что касается того, что президент жмет руку, это люди тщательно проверенные, поэтому в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия, которые для него считаются уместным.
Песков подтвердил, что Путин приезжал из
«Настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор», — добавил Песков, отвечая на вопрос, как регулярно Путин проходит тест на коронавирус. Он добавил, что детально протокол ему не известен, так как он не занимается вопросами медицинского обслуживания президента.
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