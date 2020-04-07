Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Старики-разбойники».Как английские пенсионеры совершили ограбление века
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
13:31 (мск), источник: РИА Новости

Песков: очных собеседников Путина заранее тестируют на коронавирус

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил рукопожатие Владимира Путина на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Козловым тем, что оба были тщательно проверены и приняли особые меры предосторожности.

Коронавирус COVID-19
13:55 (мск)Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 359 398 +72 989
Скончалось75 945 +5 589
Выздоровело289 109 +19 011
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:07 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

Путин в понедельник принял в Кремле вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова.

«Мы сообщали, что когда речь идет об очных встречах с небольшим количеством людей, эти встречи президент продолжает. Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем тестируются заранее. Как правило, речь идет о тех людях, которые принимают особые меры предосторожности в плане режима самоизоляции, несмотря на рабочий режим», — сказал Песков журналистам.

Это относится и к участникам вчерашней встречи. Что касается того, что президент жмет руку, это люди тщательно проверенные, поэтому в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия, которые для него считаются уместным.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Читайте также
Больше никаких рукопожатий: Путин перешел на «дистанционную работу»

Песков подтвердил, что Путин приезжал из Ново-Огарево в Кремль на встречу с Трутневым и Козловым. «Он не посещает каких-то массовых мест и не встречается с большим количеством людей. Все меры предосторожности принимаются», — уточнил Песков.

«Настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор», — добавил Песков, отвечая на вопрос, как регулярно Путин проходит тест на коронавирус. Он добавил, что детально протокол ему не известен, так как он не занимается вопросами медицинского обслуживания президента.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 07.04
 'Вирус косит ВСУ, командиры боятся паники': что творится в Донбассе
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Коронавирус COVID-19
Песков: очных собеседников Путина заранее тестируют на коронавирус
Генпрокуратура заинтересовалась резко выросшими ценами на имбирь и чеснок в России
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 6 апреля
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей
Россия и Саудовская Аравия не договорились по добыче нефти
Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге
«Газпром» лишил сотрудницу премии за нарушение самоизоляции
Фонд президентских грантов получил рекордное число заявок
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Горячие темы на Авто
А кто-нибудь в курсе ? 259
Про без работы и без зарплаты 241
Самоизоляция и отцы 205
Избавимся ли мы от комплекса неполноценности? 170
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Путешествия в условиях пандемии - новый бестселлер 369
Всем давали или только избранным? 214
Про цены 188
Поможете выбрать квартиру? Лучшую их худших! 185
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Новости партнеров
Нашумевший фильм "Лед-2" онлайн в отличном качестве
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Брак Кристины Орбакайте снова терпит фиаско
Лолита рассказала, кем в тюрьме будет ее муж-тренер
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь