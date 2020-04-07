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13:21 (мск), источник: РИА Новости

Источник: Россия и Саудовская Аравия не договорились по добыче нефти

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет, всё решится в день заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК.

Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник представитель Минэнерго России сообщил РИА Новости, что Россия будет участвовать в заседании ОПЕК+ 9 февраля в формате видеоконференции, на котором альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти.

«Консенсуса между главными странами формата, речь идет о России и Саудовской Аравии, по сокращению нефтедобычи пока нет. Скорее всего, всё решится в день заседания. Пока трудно прогнозировать итоги», — сказал источник.

По его словам, «когда изначально планировалось провести заседание 6 апреля, проект соглашения уже был готов».

«Некоторые участники даже были согласны, но всё сорвалось из-за позиции Саудовской Аравии, которая была не согласна с квотами. Поэтому пока не ясно, что будет на этот раз, но подготовка к заседанию идет», — уточнил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, сказал Путин.

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Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.
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