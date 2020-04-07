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14:31 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:19 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

«Поручаю командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна “Иртыш” до 450 мест для размещения на нем неинфецированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции», — сказал он.

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Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что среди военнослужащих нет случаев заражения коронавирусом.

Судно построено в 1981 году. Оно предназначено для оказания специализированной медицинской помощи. Несколько лет назад оно прошло полную модернизацию, сейчас на нем установлено самое современное медицинское оборудование.

На борту для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов может быть развернуто до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения.

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