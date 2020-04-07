Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь

«Поручаю командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с главным
Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что среди военнослужащих нет случаев заражения коронавирусом.
Судно построено в 1981 году. Оно предназначено для оказания специализированной медицинской помощи. Несколько лет назад оно прошло полную модернизацию, сейчас на нем установлено самое современное медицинское оборудование.
На борту для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов может быть развернуто до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения.