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15:20 (мск), источник: Ведомости

Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова

В Кремле не видят противоречий между заявлениями премьера Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о закрытии регионов из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:19 MSK, 07.04
Источник: AP 2020

«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет. Поэтому до тех пор, пока нет каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях», — сказал Песков.

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Мишустин 6 апреля заявил о недопустимости перекрытия административных границ в регионах. По его словам, любые ограничения должны вводиться в соответствии с ситуацией и введенными президентом и правительством мерами. Кадыров, объявивший 1 апреля о закрытии границ своего региона с призывом всех жителей вернуться на родину до 5 апреля, ответил на слова Мишустина. В республике никогда не закрывали границы для транзитного и грузового транспорта, но въезд для жителей других регионов в Чечню будет закрыт, уточнил глава республики.

2 апреля указом президента России Владимира Путина руководители регионов получили дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с коронавирусом, подходящих именно для их территорий. Губернаторы, например, могут на своих территориях ограничивать передвижение граждан и транспорта, но не могут вводить ограничения для транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.

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Источник:©Аргументы и факты
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