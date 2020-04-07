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15:39 (мск), источник: РИА Новости

Правительство готовит новый пакет мер поддержки из-за коронавируса

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство работает над новым пакетом мер, направленных на поддержку населения и предпринимателей, пострадавших от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 360 039 +71 667
Скончалось75 973 +5 491
Выздоровело291 991 +21 742
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:19 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

«Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать», — сказал он на встрече с депутатами фракции «Справедливая Россия», запись видеоконференции есть в распоряжении РИА Новости.

Мишустин поблагодарил парламентариев за оперативную и профессиональную работу по предыдущему перечню законопроектов для реализации президентских инициатив, нацеленных на помощь гражданам и бизнесу.

Накануне правительство опубликовало список сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 сферах. В него вошли предприятия общепита, туризма и гостиничного бизнеса, отрасли авто- и авиаперевозки, культуры и развлечения, фитнеса и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. Меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в перечисленных сферах, касаются налогового регулирования.

Пандемия COVID-19

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Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержены 184 страны. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения, свыше 67 тысяч человек умерли.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчет, заболели 1,3 миллиона человек, 75 973 погибли, более 291 тысячи пациентов выздоровели.

Общее число заболевших в России выросло до 7497, 494 человека выздоровели, 58 скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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