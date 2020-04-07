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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Греческие врачи прогнали полицейских со своего митинга

АФИНЫ, 7 апр — РИА Новости. Врачи и медработники больниц Греции провели акции протеста во Всемирный день здоровья, сотрудники афинской больницы «Эвангелисмос» прогнали со своего митинга полицейских, сообщает телеканал Mega.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:42 MSK, 07.04
Источник: AFP 2020

По призыву Всегреческой ассоциации работников государственных больниц утром во вторник в больницах прошли небольшие митинги и собрания с требованием полностью обеспечить их средствами индивидуальной защиты, медицинскими материалами, набрать медицинский, сестринский персонал, персонал других специальностей. Врачи требуют увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии, больше привлекать частные больницы и частных врачей к борьбе с коронавирусом. Помимо этого, они требуют отменить как неприемлемые правила карантина всего на семь дней для коллег, которые заболеют. Для всех других действует 14-дневный карантин.

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На митинг во двор больницы «Эвангелизмос» в центре Афин медработники вышли с плакатами «Никакого карантина на права трудящихся», «Мы боремся вместе с вами, выступайте вместе с нами», «Требуем средства индивидуальной защиты», «Мы прерываем наше молчание, мы усиливаем голос с требованием мер защиты, за здоровье людей». Они развернули также панно «7 апреля — Борьба в защиту здоровья людей — Здоровье не является товаром».

Во время митинга медработников во дворе больницы «Эвангелизмос» появились примерно 15 полицейских и потребовали разойтись, поскольку действует запрет на собрание более 10 человек, а люди должны держать дистанцию между собой.

Врачи освистали полицейских и криками «Вон» заставили их удалиться.

Поддержал врачей бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, разместивший на своей странице видео митинга.

«Вчера они были “героями в белых и зеленых халатах”, которым мы аплодировали на балконах. Сегодня герои не имеют права голоса, когда это беспокоит правительство. Вчера Мицотакис отправился в больницу с камерами, чтобы “почтить героев”. Сегодня, во Всемирный день здоровья, он отправил полицейские силы разогнать их к Евангелизму», — написал Ципрас.

По его словам, правительство хочет, что врачи были на первом крае борьбы с эпидемией, часто без необходимого оборудования, но при этом не высказывались.

«Люди, которые самоотверженностью и самопожертвованием подняли на своих плечах всю Грецию в разгар пандемии, заслуживают лучшего обращения», — заявил Ципрас, при котором акции протеста и забастовки врачей и медработников проходили почти еженедельно.

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Источник:©Аргументы и факты
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