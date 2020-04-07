Греческие врачи прогнали полицейских со своего митинга

По призыву Всегреческой ассоциации работников государственных больниц утром во вторник в больницах прошли небольшие митинги и собрания с требованием полностью обеспечить их средствами индивидуальной защиты, медицинскими материалами, набрать медицинский, сестринский персонал, персонал других специальностей. Врачи требуют увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии, больше привлекать частные больницы и частных врачей к борьбе с коронавирусом. Помимо этого, они требуют отменить как неприемлемые правила карантина всего на семь дней для коллег, которые заболеют. Для всех других действует 14-дневный карантин.
На митинг во двор больницы «Эвангелизмос» в центре Афин медработники вышли с плакатами «Никакого карантина на права трудящихся», «Мы боремся вместе с вами, выступайте вместе с нами», «Требуем средства индивидуальной защиты», «Мы прерываем наше молчание, мы усиливаем голос с требованием мер защиты, за здоровье людей». Они развернули также панно «7 апреля — Борьба в защиту здоровья людей — Здоровье не является товаром».
Во время митинга медработников во дворе больницы «Эвангелизмос» появились примерно 15 полицейских и потребовали разойтись, поскольку действует запрет на собрание более 10 человек, а люди должны держать дистанцию между собой.
Врачи освистали полицейских и криками «Вон» заставили их удалиться.
Поддержал врачей бывший
«Вчера они были “героями в белых и зеленых халатах”, которым мы аплодировали на балконах. Сегодня герои не имеют права голоса, когда это беспокоит правительство. Вчера Мицотакис отправился в больницу с камерами, чтобы “почтить героев”. Сегодня, во Всемирный день здоровья, он отправил полицейские силы разогнать их к Евангелизму», — написал Ципрас.
«Люди, которые самоотверженностью и самопожертвованием подняли на своих плечах всю Грецию в разгар пандемии, заслуживают лучшего обращения», — заявил Ципрас, при котором акции протеста и забастовки врачей и медработников проходили почти еженедельно.