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16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: пик эпидемии еще не пройден, надо избежать чужих ошибок

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом COVID-19. По его словам, в России пик эпидемии еще не пройден.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 363 365 +73 985
Скончалось76 420 +5 830
Выздоровело292 425 +22 053
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:42 MSK, 07.04
Источник: Reuters

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал Путин.

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Он заявил, что главное при борьбе с COVID-19 — обеспечение безопасности и здоровья людей, поэтому «все решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации».

На совещании президент обратился к экспертам-вирусологам, чтобы услышать их мнение о возможном сокращении нерабочих дней. «Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», — сказал он. Кроме того, Путин сообщил, что хочет обсудить создание вакцины от коронавируса.

За последние сутки в стране выявлено 1154 новых случая заболевания COVID-19, общее количество заразившихся достигло 7497 человек. В России по 30 апреля действует нерабочий период из-за ситуации с коронавирусом. В большинстве регионов введен режим самоизоляции.

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