Путин: пик эпидемии еще не пройден, надо избежать чужих ошибок

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал Путин.
Он заявил, что главное при борьбе с COVID-19 — обеспечение безопасности и здоровья людей, поэтому «все решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации».
На совещании президент обратился к экспертам-вирусологам, чтобы услышать их мнение о возможном сокращении нерабочих дней. «Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», — сказал он. Кроме того, Путин сообщил, что хочет обсудить создание вакцины от коронавируса.
За последние сутки в стране выявлено 1154 новых случая заболевания COVID-19, общее количество заразившихся достигло 7497 человек. В России по 30 апреля действует нерабочий период из-за ситуации с коронавирусом. В большинстве регионов введен режим самоизоляции.